Aan een bushalte in Kent zijn geclassificeerde documenten afkomstig van het Britse ministerie van Defensie gevonden, bericht de openbare omroep BBC zondagochtend.

Een deel van de documenten gaat over de waarschijnlijke reactie van Rusland op de passage van het oorlogsschip HMS Defender door Oekraïense wateren voor de kust van het schiereiland de Krim. Andere documenten bevatten details over een mogelijke Britse militaire aanwezigheid na het einde van de operatie van de VS en de NAVO in Afghanistan.

De Britse overheid startte een onderzoek. Volgens een woordvoerder van het ministerie had een medewerker het verlies van de documenten gerapporteerd. 'Het zou ongepast zijn verdere commentaar te leveren', aldus de woordvoerder aan de BBC.

Volgens de BBC gaat het om bijna 50 pagina's die achter een bushalte in Kent op dinsdagochtend zijn aangetroffen. Een burger die anoniem wou blijven, had contact opgenomen met de omroep nadat hij de gevoelige aard van de documenten inzag.

De documenten over de torpedobootjager HMS Defender beschrijven een missie die het ministerie een 'onschuldige passage door Oekraïense territoriale wateren' noemt, waarbij het geschut van het schip afgedekt is en de helikopter in de hangar is geplaatst. Uit de documenten blijkt dat de missie, met de naam 'Op Ditroite', voorwerp van discussie was sinds maandag. Functionarissen speculeerden daarbij over de wijze waarop Rusland zou reageren indien de destroyer dicht bij de Krim zou varen. 'Wat weten we over het mogelijke 'ontvangstcomité''?, zou een functionaris hebben gevraagd.

In een reeks slides werden twee mogelijke routes geopperd. Eén route zou het schip weg van omstreden wateren houden en dus confrontatie vermeden hebben. Dat kon door Rusland echter worden geïnterpreteerd dat Londen schrik zou hebben en de Russische claim op de Krim zou aanvaarden, luidt het. De andere route zou het schip dicht langs het zuidwesten van de Krim leiden in 'wat het Verenigd Koninkrijk erkent als Oekraïense territoriale wateren'.

Ook werden drie mogelijke Russische reacties besproken, van 'veilig en professioneel' tot 'noch veilig, noch professioneel', aldus de BBC. Uit de documenten zou blijken dat de functionarissen op verschillende gebeurtenissen anticipeerden.

De BBC oordeelt dat de documenten aantonen dat de passage langs de Krim een berekende beslissing was van Londen als steunbetuiging aan Oekraïne, ondanks de mogelijke risico's.

Woensdag volgden meer dan 20 Russische vliegtuigen en twee schepen van de kustwacht de Britse destroyer, toen het vaartuig op ongeveer 19 kilometer voor de kust van de Krim voer. Het Russische ministerie van Defensie zei dat waarschuwingsschoten waren afgevuurd. Volgens Moskou had het schip de 'Russische territoriale wateren' geschonden. Maar het Britse leger ontkent dat het Russische leger waarschuwingsschoten heeft afgevuurd en zegt dat de destroyer gewoon door 'Oekraïense wateren' voer. De Britten erkennen de annexatie van de Krim namelijk niet.

Onder de documenten zit volgens de BBC ook een dossier gemarkeerd 'Secret UK Eyes Only', waarin gevoelige aanbevelingen zitten over de Britse militaire aanwezigheid in Afghanistan na het einde van de operatie Resolute Support. Daarbij zou een Amerikaans verzoek voor Britse steun op verschillende gebieden worden behandeld. Ook de vraag of Britse special forces in Afghanistan zouden blijven na de terugtrekking, zou aan bod komen. De BBC zegt bewust niet te berichten over details die de veiligheid van Britse en andere militairen in Afghanistan in gevaar zouden kunnen brengen.

