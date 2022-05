Gevangenschap van Hotel Rwanda-baas als ‘onrechtmatig’ beschouwd door Washington

De Verenigde Staten vinden dat Paul Rusesabagina, de Belgische Rwandees die bekend is door de film ‘Hotel Rwanda’, ‘onrechtmatig’ wordt vastgehouden door het Rwandese gerecht. Dat heeft een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag verklaard.

Paul Rusesabagina, die bekend staat als een tegenstander van de Rwandese president Paul Kagame, zit een celstraf van 25 jaar uit wegens ’terrorisme’. Hij werd in september vorig jaar veroordeeld na een rechtszaak die door zijn familieleden werd omschreven als een ‘schijnproces’. Het Rwandese hof van beroep heeft de celstraf in april bevestigd. Na de eerste veroordeling in september hadden de VS al hun bezorgdheid geuit over het verloop van het proces. Intussen beschouwt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken hem formeel als een persoon die onrechtmatig wordt vastgehouden, zo zegt een woordvoerder van dat ministerie aan het Franse nieuwsagentschap AFP.

De VS baseren zich daarvoor op ‘het ontbreken van garanties op een billijk proces’, zo klinkt het. Washington spreekt zich evenwel niet uit over de schuld of onschuld van Rusesabagina. De beslissing betekent wel dat de VS bij de contacten met Kigali openlijk de vrijlating van Rusesabagina kunnen bepleiten. Rusesabagina werd beroemd door de film ‘Hotel Rwanda’ uit 2004, die vertelt hoe de gematigde Hutu die het Hotel Mille Collines uitbaatte, meer dan 1.000 mensen redde tijdens de genocide van 1994.

Daarbij werden volgens de Verenigde Naties 800.000 mensen gedood, voornamelijk uit de Tutsi-minderheid. Rusesabagina, die al meer dan 20 jaar een tegenstander is van president Paul Kagame, gebruikte zijn bekendheid in Hollywood om zijn standpunten een wereldwijde weerklank te geven. Hij leefde sinds 1996 in ballingschap in de Verenigde Staten en België, voordat hij in augustus 2020 in Kigali onder verdachte omstandigheden werd gearresteerd toen hij uit een vliegtuig stapte waarvan hij dacht dat het op weg was naar Burundi.