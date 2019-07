In Goma, een stad in Congo met een miljoen inwoners, is zondag een eerste geval van ebola vastgesteld. Goma is de grootste stad die getroffen is sinds het begin van de epidemie op 1 augustus vorig jaar. Dat kondigde het ministerie van Volksgezondheid aan, dat de bevolking tot kalmte opriep.

Het slachtoffer is een man, die zondag per bus aankwam van de stad Butembo, een van de belangrijkste brandhaarden van de ziekte in de provincie Noord-Kivu. Op de bus zaten naast de chauffeur nog achttien andere passagiers.

De man was vrijdag aan zijn reis begonnen, nadat de 'eerste symptomen op 9 juli verschenen', aldus het ministerie in een mededeling. De resultaten van laboratoriumtesten bevestigen dat het gaat om Ebola.

'Vanwege de snelheid waarmee de patiënt is geïdentificeerd en de identificatie van alle passagiers van de bus uit Butembo, blijft het verspreidingsrisico in de rest van de stad Goma beperkt', klinkt het nog.

Het slachtoffer is een pastoor, die voor een korte tijd in Butembo verbleef. De stad ligt op zo'n 200 à 300 kilometer ten noorden van Goma. Hij zou in een kerk hebben gepredikt, waar hij de handen van aanwezigen - ook zieken - heeft aanraakt.

Het is al de tiende keer sinds 1976 dat een ebola-epidemie uitbreekt in het Afrikaanse land, maar deze epidemie is de zwaarste ooit in Congo. Wereldwijd is het de tweede ernstigste uitbraak, na die in de West-Afrikaanse landen Liberia, Guinée en Sierra Leone in 2014-2015. Daar vielen toen meer dan 11.000 doden.

Wat is ebola? Ebola is een ernstige infectieziekte die zware misselijkheid, koorts, interne bloedingen en falende organen veroorzaakt en in de meeste gevallen fataal is. Het verspreidt zich snel bij contact met kleine hoeveelheden lichaamsvloeistoffen en de eerste griepachtige symptomen zijn niet altijd meteen merkbaar. Vijfentwintig tot negentig procent van de besmette mensen sterven. De ziekte werd in 1976 ontdekt, toen een uitbraak van het virus in Congo het leven kostte aan 280 van 318 besmette mensen.

Uit cijfers van het ministerie van Volksgezondheid van zaterdag blijkt dat er bij deze epidemie al 1.655 mensen omkwamen (1.561 bevestigde gevallen en 94 waarschijnlijke gevallen) en 694 mensen genezen zijn.

In het oosten van Congo zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee gemeenschapsverantwoordelijken die de ziekte bestrijden vermoord, zo heeft het ministerie maandag bekendgemaakt. Beiden waren sinds december 2018 bedreigd en werden in hun woning tussen Beni en Butembo in de Noord-Kivu vermoord.