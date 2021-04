Hooggeplaatste Saoedische en Iraanse functionarissen voeren rechtstreekse gesprekken om de relaties tussen de twee rivalen te verbeteren. Dat zeggen drie ambtenaren die op de hoogte zijn van de gesprekken aan de Financial Times. Deze gesprekken zijn naar alle waarschijnlijkheid de eerste belangrijke politieke onderhandelingen tussen de twee landen sinds ze hun diplomatieke betrekkingen in 2016 verbraken.

De eerste ronde in de gesprekken vond op 9 april in de Iraakse hoofdstad Bagdad plaats. Er werd onder meer gesproken over de aanvallen van de Jemenitische Houthi-rebellen op doelwitten in Saoedi-Arabië. Die aanvallen zijn de laatste tijd toegenomen. Volgens een van de bronnen van de Britse zakenkrant verliep die eerste gespreksronde positief.

In Jemen staan Iran en Saoedi-Arabië tegenover elkaar: Teheran steunt de Houthi-rebellen, Riyad staat aan de kant van het regime en leidt een internationale coalitie die hard optreedt tegen de rebellen. Volgens de krant wil Saoedi-Arabië een einde maken aan die oorlog. De komst van Joe Biden in Washington is ook niet vreemd aan deze toenadering. Hij wil de nucleaire deal die in 2015 met Iran werd gesloten nieuw leven inblazen en de spanningen in het Midden-Oosten kalmeren.

De machtige Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) heeft ook enkele stappen gezet die erop lijken dat hij in de gunst wil komen bij de nieuwe regering in Washington, nadat hij de voorbije vier jaar zoete broodjes bakte met Bidens voorganger Donald Trump. Biden gaf al te kennen dat hij de banden met de Saoedi's wil herzien, en een einde wil maken aan de al zes jaar durende oorlog in Jemen. Voor volgende week staat een nieuwe gespreksronde gepland. "Het gaat sneller omdat de gesprekken in Wenen over de nucleaire deal met Iran sneller vooruit gaan en vanwege de Houthi-aanvallen", aldus de bron van de Financial Times.

Een hooggeplaatste Saoedische overheidsbron ontkent de onderhandelingen met Iran, de Iraakse en Iraanse regering gaven geen commentaar aan de krant. Maar een bron in Bagdad en een buitenlandse diplomaat bevestigden wel dat er gesproken wordt tussen de twee aartsvijanden.

