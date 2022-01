Gesprek tussen VS en Rusland over Oekraïne na bijna acht uur afgelopen

Het onderhoud tussen de VS en Rusland over de crisis in Oekraïne in Genève heeft maandag bijna acht uur geduurd. De viceministers van Buitenlandse Zaken bespraken onder meer de mogelijkheid om het aantal raketten en militaire manoeuvres van beide partijen in Europa te beperken.

