De Britse luchtmacht heeft met succes voor het eerst ooit een vlucht op volledig synthetische brandstof uitgevoerd. De brandstof werd gemaakt uit water in combinatie met CO2 uit de atmosfeer.

Voor het eerst werd doorheen de hele vlucht enkel synthetische brandstof gebruikt, waar dus geen fossiele brandstof in vermengd is. Het levert de Royal Air Force (RAF) meteen een vermelding op in het Guinness World Records-boek. Het gaat weliswaar om een korte vlucht met een Ikarus C42, een bijzonder licht vliegtuigje. Desondanks het is een belangrijke eerste stap in een programma om de hele vloot uitstootvrij te maken, zegt de Britse luchtmacht. 'Klimaatverandering is een internationale uitdaging die de wereldwijde veerkracht en onze gedeelde veiligheid en welvaart bedreigt', zegt Mike Wigston, stafchef van de Britse luchtmacht. 'De RAF heeft zich het ambitieuze doel gesteld om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn, en de brandstof voor onze vliegtuigen zal daar een belangrijke rol in spelen. Dit opwindende project toont hoe dat kan.'

De brandstof is gemaakt door waterstof uit water te combineren met CO2 die uit de atmosfeer is gehaald. Dat laatste is belangrijk, omdat er geen landbouwareaal nodig is en een opschaling van de technologie dus geen bedreiging vormt voor de voedselzekerheid. Bovendien gaat het om een zogenaamde 'drop-in' brandstof, die gebruikt kan worden in bestaande vliegtuigmotoren.

De brandstof is in amper vijf maanden ontwikkeld door de startup Zero Petroleum, opgericht door de voormalige Formule 1-brandstofexpert Paddy Lowe en Nilay Shah, hoogleraar Chemische Ingenieurskunde aan het Imperial College in Londen. 'Dit unieke project met de RAF toont de kwaliteit van synthetische brandstof aan, en het potentieel om de uitstoot van een aantal moeilijke maar cruciale sectoren uit te faseren. Daaronder valt het transport, goed voor 23 procent van de totale menselijke uitstoot', zegt Lowe. 'We zijn vooral trots dat het kon zonder enige aanpassing aan het vliegtuig of de motor. Uit de metingen blijkt geen verschil in kracht of prestatievermogen in vergelijking met fossiele brandstoffen.'

