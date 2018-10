Gerecht wijst klacht van Assange tegen Ecuadoraanse regering af

Assange had een zaak in kort geding aangespannen vanwege een gedragsprotocol dat de Ecuadoraanse regering hem oplegde voor zijn verblijf in ballingschap in de Londense ambassade van het Zuid-Amerikaanse land. Rechter Karina Martínez oordeelde maandag dat de klacht onontvankelijk is.