Gerecht doet 3 keer zo vaak beroep op info van techgiganten

Sinds 2013 gebruikten Belgische speurders meer dan 15.000 keer data van de Amerikaanse techbedrijven Facebook, Google, Microsoft en Apple om ‘misdaad te bestrijden’. Dat schrijft De Standaard op basis van cijfers van het Nederlandse cybersecuritybedrijf Surfshark. Wereldwijd deden maar acht landen daar nog vaker een beroep op dan België.

Het Belgische gerecht vroeg sinds 2013 van 28.774 accounts infor­matie op bij Facebook, Google, ­Microsoft en Apple. In vier op de vijf gevallen gingen de Amerikaanse techgiganten minstens gedeeltelijk in op het verzoek. Uit de gegevens blijkt dat het ­Belgische gerecht steeds vaker een beroep doet op die gegevens. In 2013 ging het nog om 2.189 accounts. In 2020, het laatste jaar waarover alle bedrijven rapporteren, groeide dat tot 6.045 accounts. Dat is bijna een verdrievoudiging in acht jaar tijd.

Zo’n vier op de tien verzoeken ­waren gericht aan Facebook (waarbij ook zusterbedrijven Whatsapp en Instagram zijn meegeteld). Het aantal vragen aan Facebook vervijfvoudigde tussen 2013 en 2020. Google en Microsoft zijn elk goed voor drie op de tien verzoeken, nog geen procent is gericht aan Apple.

Surfshark verzamelde gegevens voor 177 landen. België staat, afgezet tegenover het bevolkingsaantal, op de negende plaats. De VS, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Singapore en Frankrijk vormen de top 5.