In Georgië is donderdag premier Giorgi Gakharia afgetreden. Hij kan zich niet vinden in het bevel van de Georgische justitie om een oppositieleider achter de tralies te stoppen.

Gakharia ziet in de beslissing een 'risico voor de gezondheid en het leven van onze medeburgers.' Hij vreest voor een politieke escalatie en een verdere polarisering van het politieke landschap in de Kaukasusrepubliek.

Een rechtbank beval woensdag de voorlopige hechtenis van Nika Melia, voorzitter van de Verenigde Nationale Beweging, een partij opgericht door de voormalige Georgische president Mikhail Saakasjvili. Hij wordt ervan verdacht achter de poging tot bestorming van het Georgische parlement in juni 2019 te zitten. Melia riskeert negen jaar cel.

Politieke vervolging

Zijn aanhangers spreken over een 'politieke vervolging'. Melia bevindt zich in de zetel van de oppositiepartij in Tbilisi. Meer dan 200 aanhangers houden zich daar ook op, om zijn arrestatie te verhinderen. De Georgische politie toonde woensdagavond beelden van de oproerpolitie die het gebouw van de Verenigde Nationale Beweging nadert.

Georgië worstelt sinds de parlementsverkiezingen van oktober 2020 met een interne politieke crisis. De oppositie zegt dat de stembusgang vervalst is, en boycot het werk van het nieuwe parlement in de voormalige Sovjetrepubliek. De regeringspartij Georgische Droom kwam als winnaar uit de verkiezingen en wil niet weten van een nieuwe stembusgang. Er zijn al verscheidene massabetogingen geweest.

