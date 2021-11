De Georgische ex-president Micheil Saakasjvili, die sinds enkele weken in hongerstaking is, heeft maandag verklaard dat hij vreest voor zijn leven nadat hij in de gevangenis mishandeld werd door de cipiers.

'Ze hebben me uitgescholden, met tegen de hals geslagen, ze hebben me aan mijn haren op de grond getrokken', aldus Saakasjvili in een brief aan zijn advocaat. Hij werd maandag naar eigen zeggen het ziekenhuis overgebracht om daar gedood te worden. Saakasjvili zit in de gevangenis sinds hij na een jarenlange ballingschap terugkeerde naar zijn land.

Sinds 1 oktober zit de voormalige president in hongerstaking en werd overgebracht naar een gevangenisziekenhuis 'om te vermijden dat zijn gezondheidstoestand achteruit gaat'. Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van het land en werd in 2018 bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel wegens machtsmisbruik. Hij stelt dat zijn vervolging politiek gemotiveerd is.

Betogingen

Tienduizenden aanhangers demonstreerden eerder in de hoofdstad Tbilisi voor zijn vrijlating en ook maandag kwamen duizenden mensen op straat toen bekendraakte dat de ex-president werd opgenomen in het ziekenhuis.

