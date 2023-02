Georgische ex-president Saakasjvili blijft in gevangenis ondanks verzwakte gezondheid

Een rechtbank in Tbilisi is maandag niet ingegaan op het verzoek om de voormalige Georgische president Michail Saakasjvili in voorlopige vrijheid te stellen. De gezondheidstoestand van Saakasjvili is er nochtans sterk op achteruitgegaan sinds hij in 2021 werd gevangengezet.

De advocaten van Sakaasjvili hadden gevraagd om hun cliënt om gezondheidsredenen vrij te laten. De 55-jarige ex-president, die verdacht wordt van machtsmisbruik, is fel verzwakt en vermagerd. Hij heeft al verschillende hongerstakingen ondernomen om te protesteren tegen zijn gevangenschap. ‘Het gewicht van Saakasjvili is van 115 kilo naar 68 kilo gedaald’ sinds zijn arrestatie in oktober 2021, zegt advocaat Dito Sadzaglisjvili. Hij noemt het gewichtsverlies ‘levensbedreigend’.

Saakasjvili was van 2004 tot 2013 president van Georgië, een voormalige Sovjetrepubliek in de Kaukasus. Daarna ging hij in ballingschap in Oekraïne, waar hij ook politieke functies bekleedde. Hij keerde terug naar Georgië voor de lokale verkiezingen van begin oktober 2021, maar werd toen onmiddellijk gearresteerd om een gevangenisstraf van zes jaar wegens machtsmisbruik uit te zitten, die in 2018 bij verstek werd uitgesproken.

De Raad van Europa heeft vorig jaar nog opgeroepen tot de vrijlating van Saakasjvili.