In de Amerikaanse staat Georgia zijn tijdens de hertelling van de stemmen meer dan 2600 stembiljetten aangetroffen die nog niet waren meegeteld. Die stemmen gaan in meerderheid naar uittredend president Trump. Ook maakte een hoge Republikein gewag van pogingen van partijgenoten om geldige stemmen ongeldig te maken.

Volgens de systeemmanager voor de verkiezingen in Georgia, Gabriel Sterling, gaat het om een menselijke fout.

In Georgia worden de stemmen herteld, nadat Joe Biden er met slechts 14.000 stemmen verschil de verkiezing won. De stemmen die gevonden werden in het kiesdistrict Floyd County werden niet meegeteld met de oorspronkelijke cijfers omdat ze niet werden geüpload vanop een geheugenkaart van een scanmachine, aldus Sterling. Hij noemt de fout 'een ongelooflijke blunder. Het is geen probleem met het materiaal. Het ging om een persoon die zijn job niet goed heeft gedaan.'

Luke Martin, de voorzitter van de lokale afdeling van de Republikeinse partij, noemde de fout 'erg verontrustend'. Toch gaat het volgens hem niet om een wijdverspreid probleem, en hij is blij dat de audit van de stemmen de fout heeft onthuld. De stemmen zijn intusen geteld en leverden Donald Trump 800 stemmen meer op dan Joe Biden - op zich niet genoeg om de uitslag te doen kantelen.

In de oorspronkelijk telling kreeg Biden over de hele staat ruim 14.000 stemmen meer dan Trump: 2.472.050 tegen 2.457.895.

Dit incident is bij verre de grootste verschuiving die zich bij de hertelling heeft voorgedaan. De minister van Binnenlandse Zaken voor de staat Georgia, de Republikein Brad Raffensperger, liet weten dat de hertellingen in andere kiesdistricten ongeveer dezelfde resultaten opleverden als bij de eerste telling net na de verkiezingen.

De hertelling wordt op woensdag afgerond. De resultaten worden op 20 november bekendgemaakt.

Bedreigingen, druk

Raffensperger deed eerder maandag stof opwaaien door in The Washington Post te verklaren dat in de voorbije dagen onder toenemende druk van partijgenoten stond om legale stemmen niet te tellen. Het gaat om poststemmen die volgens de regels zijn uitgebracht, en die in grote meerderheid naar Biden gingen. Het niet accepteren van die stemmen zou wel de uitslag veranderen. Onder meer de Republikeinse senator Lindsey Graham had volgens Raffensperger druk uitgeoefend. Graham ontkent.

Raffensperger meldde dat hij en zijn echtgenote doodsbedreigen hebben ontvangen, genre: 'Jullie leven hangt af van de uitslag, verknoei het niet'.

Duur Wisconsin

Georgia organiseerde zelf de hertelling. Omdat het verschil kleiner was dan een half procent kan elke kandidaat die hertelling aanvragen. De Trumpcampagne deed dat nadat Raffensperger zelf al had aangekondigd dat er zou herteld worden.

De Trump-campagne kan woensdag ook in de staat Wisconsin een nieuwe telling aanvragen. Maar daarvoor zou ze op voorhand 7,9 miljoen dollar moeten neertellen. Biden won de staat met een verschil van 0,62 procent, Wisconsin betaalt een hertelling zelf als het verschil kleiner is dan 0,25 procent.

