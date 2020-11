In Georgia hebben de autoriteiten officieel de overwinning van Joe Biden bij de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse deelstaat bevestigd. Gouverneur Brian Kemp en minister van Binnenlandse Zaken van Georgia, Brad Raffensperger - beide Republikeinen - hebben de resultaten onafhankelijk van elkaar erkend.

Een dag eerder bleek al dat de hertelling van de stemmen in Georgia voor huidig president Donald Trump niet het verhoopte resultaat had opgeleverd. Zijn rivaal Joe Biden blijft de winnaar van de stembusslag in die staat, ook al zag hij zijn voorsprong op Trump na de tweede telling slinken van 14.000 naar 12.200 stemmen.

'Ik heb mijn hele leven gewerkt als ingenieur en leef volgens het motto dat cijfers niet liegen', verklaarde Raffensperger. 'De cijfers weerspiegelen het oordeel van het volk, niet de beslissing van een minister of van een rechter of van een van de twee kampen', voegde hij er nog aan toe.

