De dood van de zwarte Amerikaanse verdachte George Floyd (46) in Minneapolis heeft ook in buitenlandse steden tot protesten geleid. Ook in Brussel was er een kleine betoging van Black Lives Matter.

In Berlijn kwamen volgens de politie zondag circa 1500 mensen bijeen om tegen Amerikaans politiegeweld te demonstreren. In de Duitse hoofdstad was er zaterdag al een demonstratie voor de Amerikaanse ambassade, in München een kleine betoging zondag voor het consulaat.

In Londen hebben betogers volgens de BBC de grootste betoging sinds de invoering van de lockdown vanwege het coronavirus gehouden op Trafalgar Square. Ze blokkeerden de weg naar de Amerikaanse ambassade. Er zijn enkele aanhoudingen verricht.

In Toronto hebben volgens de deelnemers zeker 4000 mensen in optocht tegen het politieoptreden in het buurland betoogd. Een gelijkaardige opkomst was er in het Nieuw-Zeelandse Auckland.

In Amsterdam wordt maandag een demonstratie gehouden.

Ook in België kwam een vijftigtal mensen samen op het Brusselse Muntplein voor de betoging van BLM (Black Lives Matter) Belgium. De optocht was nochtans geannuleerd in overeenstemming met de huidige coronamaatregelen.

De politie liet toe dat de groep een halfuur ter plaatse bleef met respect voor de socialeafstandsregels. Daardoor was er gelegenheid voor een paar toespraken. De demonstranten knielden ook en staken een vuist op, het Amerikaanse teken van vreedzaam protest tegen het politiegeweld op de Afro-Amerikaanse bevolking.

4000 arrestaties

De dood van Floyd, na een chaotische en uiterst hardhandige arrestatie door vier agenten in Minneapolis, heeft in de VS tot enorme protesten, plunderingen en brandstichtingen geleid. Er zijn sinds woensdag naar schatting wel 4000 relschoppers of betogers gearresteerd. In meer dan twintig staten is de Nationale Garde te hulp geroepen om het geweld de kop in te drukken. Vlakbij het Witte Huis in Washington is op meerdere plaatsen brand gesticht.

Betoging aan het Witte Huis in Washington D.C. © Belga Image

Volgens bronnen bij de politie is ook de dochter van Bill de Blasio, de burgemeester van New York, zaterdagnacht opgepakt tijdens een protestactie. De 25-jarige Chiara de Blasio werd opgepakt in de buurt van Union Square in New York. Ze zou daar in het gezelschap van een honderdtal mensen geweest zijn. Er werd met voorwerpen naar agenten gegooid, maar daar zou de dochter van de burgemeester zich niet aan hebben bezondigd. Toen agenten haar vroegen om te vertrekken, zou ze dat geweigerd hebben. Om 22.30 uur werd ze daarom opgepakt wegens deelname aan een verboden bijeenkomst. Later werd ze weer vrijgelaten, zo meldt een bron.

Zoon Floyd

Intussen heeft de zoon van George Floyd opgeroepen tot vreedzaam protest. In een televisie-interview aan CNN-dochter KBTX vraagt Quincy Mason Floyd de demonstranten om geweld te vermijden.

Hij reageerde ook op de grote golf van medeleven die ontstond naar aanleiding van de dood van zijn vader. 'Iedereen komt naar buiten en betuigt zijn liefde. Ik ben er echt door geraakt', klonk het.

