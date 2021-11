De economische gemeenschap van West-Afrikaanse staten (Ecowas) heeft individuele sancties afgekondigd tegen leden van de junta die aan de macht is in Mali, omdat de organisatie van de verkiezingen vertraging oploopt. Dat meldt de voorzitter van de Ecowas-commissie, Jean-Claude Kassi Brou zondag.

De aankondiging komt er in het kader van een bijzondere top over de situatie in Mali en Guinee, twee landen waar het leger onlangs de macht heeft gegrepen. 'Alle overgangsautoriteiten worden getroffen door de sancties, die meteen van kracht worden', aldus Kassi Brou over Mali. Het gaat onder meer om een reisverbod en de bevriezing van tegoeden, voor zowel de leden van de junta als hun familieleden.

Verkiezingen Mali uitgesteld

Volgens de voorzitter heeft Mali in een officieel schrijven aan Ecowas laten weten dat de verkiezingen niet kunnen plaatsvinden op 27 februari 2022, zoals voorzien was. 'Ecowas heeft beslist om iedereen te sanctioneren die betrokken is bij de vertraging', aldus Kassi Brou. De regionale organisatie had op 16 september tijdens een bijeenkomst in Accra geëist dat de Malinese militairen de overgangskalender voor de overdracht van de macht aan de burgers, strikt op te volgen. Na de staatsgreep van 18 augustus 2020 in Bamako, was het lidmaatschap van Mali bij Ecowas opgeschort. De organisatie stopte ook de financiële en commerciële uitwisselingen met het land. Later had Ecowas de sancties opgeheven nadat het leger burgers had aangeduid als overgangspresident en -premier en beloften had gemaakt om binnen maximaal 18 maanden de macht weer over te dragen aan de burgers.

Zelfbenoeming

Kolonel Assimi Goita, de leider van de militairen, besliste in mei van dit jaar echter om de president en premier af te zetten en zichzelf te benoemen tot overgangspresident. Ecowas schorste het land opnieuw, maar nam geen nieuwe sancties.

Naast de invoering van sancties tegen leden van de Malinese junta, bevestigde Ecowas zondag ook individuele sancties tegen militairen die in september in Guinee de macht grepen. Het lidmaatschap van het land blijft ook geschort. De leiders van de Ecowas-landen hebben Guinee zes maanden gegeven om verkiezingen te organiseren en eisen ook met aandrang de vrijlating van de afgezette president Alpha Condé, die sinds de staatsgreep in huisarrest verblijft.

De aankondiging komt er in het kader van een bijzondere top over de situatie in Mali en Guinee, twee landen waar het leger onlangs de macht heeft gegrepen. 'Alle overgangsautoriteiten worden getroffen door de sancties, die meteen van kracht worden', aldus Kassi Brou over Mali. Het gaat onder meer om een reisverbod en de bevriezing van tegoeden, voor zowel de leden van de junta als hun familieleden. Volgens de voorzitter heeft Mali in een officieel schrijven aan Ecowas laten weten dat de verkiezingen niet kunnen plaatsvinden op 27 februari 2022, zoals voorzien was. 'Ecowas heeft beslist om iedereen te sanctioneren die betrokken is bij de vertraging', aldus Kassi Brou. De regionale organisatie had op 16 september tijdens een bijeenkomst in Accra geëist dat de Malinese militairen de overgangskalender voor de overdracht van de macht aan de burgers, strikt op te volgen. Na de staatsgreep van 18 augustus 2020 in Bamako, was het lidmaatschap van Mali bij Ecowas opgeschort. De organisatie stopte ook de financiële en commerciële uitwisselingen met het land. Later had Ecowas de sancties opgeheven nadat het leger burgers had aangeduid als overgangspresident en -premier en beloften had gemaakt om binnen maximaal 18 maanden de macht weer over te dragen aan de burgers. Kolonel Assimi Goita, de leider van de militairen, besliste in mei van dit jaar echter om de president en premier af te zetten en zichzelf te benoemen tot overgangspresident. Ecowas schorste het land opnieuw, maar nam geen nieuwe sancties. Naast de invoering van sancties tegen leden van de Malinese junta, bevestigde Ecowas zondag ook individuele sancties tegen militairen die in september in Guinee de macht grepen. Het lidmaatschap van het land blijft ook geschort. De leiders van de Ecowas-landen hebben Guinee zes maanden gegeven om verkiezingen te organiseren en eisen ook met aandrang de vrijlating van de afgezette president Alpha Condé, die sinds de staatsgreep in huisarrest verblijft.