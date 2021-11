De Australische premier Scott Morrison wordt ervan beschuldigd een sms van de Franse president Emmanuel Macron aan zijn adres te hebben gelekt aan de pers. De relaties tussen Canberra en het Elysée komen zo nog meer onder druk te staan.

De Australische pers stond er de afgelopen dagen vol van: de gelekte sms van de Franse president Emmanuel Macron aan het adres van de Australische premier Scott Morrisson. Daarin vraagt Macron in het Engels of hij zich "moet verwachten aan goed of slecht nieuws rond onze gezamenlijke ambitie rond de duikboten".

De sms moet staven dat Macron wel degelijk wist dat er slecht nieuws zat aan te komen voor het miljardencontract met Australië voor de levering van onderzeeërs. De Australiërs zegden dat contract op in het kader van de nieuwe strategische alliantie met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waarbinnen het land nucleair aangedreven onderzeeërs koopt van de Verenigde Staten. Parijs was naar eigen zeggen niet op de hoogte van die beslissing en voelt zich bedrogen en belogen. Maar de bewuste sms dateert wel van twee dagen vooraleer het contract officieel werd opgezegd.

De Australische premier bevestigt noch ontkent dat zijn diensten achter het lek zitten. "Wat ik wel kan zeggen is dit: we werden gecontacteerd toen we probeerden een telefoongesprek met de Franse president te regelen. Hij maakte het doen vrij duidelijk dat hij vreesde dat dat gesprek kon uitdraaien in een beslissing om niet verder te gaan met het contract", vertelde hij een reporter van ABC News op de VN-klimaattop in Glasgow.

Hoe het ook zij, een en ander heeft wellicht te maken met de uithaal van Macron afgelopen weekend op de G20. De Franse president antwoordde toen "ik denk het niet, ik weet het" wanneer journalisten hem vroegen of de Australische premier hem had voorgelogen over het duikbootcontract.

Het Elysée blijft ook na het sms-lek ontkennen dat het op de hoogte was van de gesprekken tussen Australië en de VS over de aankoop van andere onderzeeërs. "Die sms toont net aan dat de president niet wist dat ze (de Australiërs, red.) dat contract zouden stopzetten", zegt een bron binnen de entourage van Macron. "Als ze een sms hadden gehad die dat wel duidelijk aantoont, dan hadden ze die wel gebruikt."

De Fransen wisten naar eigen zeggen wel dat Australië nog vragen had over enkele technische aspecten en over de timing van het project, "zoals het geval is in elk gelijkaardig groot contract". Maar grote problemen waren er volgens Parijs niet. "Eind augustus zeiden ze ons dat alles goed verliep. De dag na de sms van de president ontving Naval Group (de Franse groep die de duikboten zou maken, red.) nog een brief waarin men zegt dat alles goed verloopt. En twee dagen erna krijgen we een brief van Morrison waarin hij het hele contract opblaast, drie uur voor de persconferentie waarop AUKUS wordt aangekondigd."

De AUKUS-deal ontketende in september een diplomatieke rel tussen de Europese Unie - die naar eigen zeggen niet op de hoogte was van de gesprekken - en de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Vooral Frankrijk voert de forcing, net omdat het een miljardencontract in rook zag opgaan. Het land riep zelfs enkele dagen zijn ambassadeurs terug uit de VS en Australië.

De Australische pers stond er de afgelopen dagen vol van: de gelekte sms van de Franse president Emmanuel Macron aan het adres van de Australische premier Scott Morrisson. Daarin vraagt Macron in het Engels of hij zich "moet verwachten aan goed of slecht nieuws rond onze gezamenlijke ambitie rond de duikboten". De sms moet staven dat Macron wel degelijk wist dat er slecht nieuws zat aan te komen voor het miljardencontract met Australië voor de levering van onderzeeërs. De Australiërs zegden dat contract op in het kader van de nieuwe strategische alliantie met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waarbinnen het land nucleair aangedreven onderzeeërs koopt van de Verenigde Staten. Parijs was naar eigen zeggen niet op de hoogte van die beslissing en voelt zich bedrogen en belogen. Maar de bewuste sms dateert wel van twee dagen vooraleer het contract officieel werd opgezegd. De Australische premier bevestigt noch ontkent dat zijn diensten achter het lek zitten. "Wat ik wel kan zeggen is dit: we werden gecontacteerd toen we probeerden een telefoongesprek met de Franse president te regelen. Hij maakte het doen vrij duidelijk dat hij vreesde dat dat gesprek kon uitdraaien in een beslissing om niet verder te gaan met het contract", vertelde hij een reporter van ABC News op de VN-klimaattop in Glasgow. Hoe het ook zij, een en ander heeft wellicht te maken met de uithaal van Macron afgelopen weekend op de G20. De Franse president antwoordde toen "ik denk het niet, ik weet het" wanneer journalisten hem vroegen of de Australische premier hem had voorgelogen over het duikbootcontract. Het Elysée blijft ook na het sms-lek ontkennen dat het op de hoogte was van de gesprekken tussen Australië en de VS over de aankoop van andere onderzeeërs. "Die sms toont net aan dat de president niet wist dat ze (de Australiërs, red.) dat contract zouden stopzetten", zegt een bron binnen de entourage van Macron. "Als ze een sms hadden gehad die dat wel duidelijk aantoont, dan hadden ze die wel gebruikt." De Fransen wisten naar eigen zeggen wel dat Australië nog vragen had over enkele technische aspecten en over de timing van het project, "zoals het geval is in elk gelijkaardig groot contract". Maar grote problemen waren er volgens Parijs niet. "Eind augustus zeiden ze ons dat alles goed verliep. De dag na de sms van de president ontving Naval Group (de Franse groep die de duikboten zou maken, red.) nog een brief waarin men zegt dat alles goed verloopt. En twee dagen erna krijgen we een brief van Morrison waarin hij het hele contract opblaast, drie uur voor de persconferentie waarop AUKUS wordt aangekondigd." De AUKUS-deal ontketende in september een diplomatieke rel tussen de Europese Unie - die naar eigen zeggen niet op de hoogte was van de gesprekken - en de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië. Vooral Frankrijk voert de forcing, net omdat het een miljardencontract in rook zag opgaan. Het land riep zelfs enkele dagen zijn ambassadeurs terug uit de VS en Australië.