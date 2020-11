De Israëlische premier Benjamin Netanyahu vloog zondag in het geheim naar Saoedi-Arabië, waar hij een ontmoeting had met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo.

Dat melden verschillende Israëlische media, waaronder de vooraanstaande krant Haaretz op basis van anonieme bronnen.

Het kabinet van Netanyahu bevestigt noch ontkent het bericht, maar een van zijn topadviseurs schreef op Twitter wel dat 'de premier aan vrede werkt'.

De ontmoeting vond plaats in Neom, aan de Rode Zee. Volgens Haaretz was ook de chef van de Israëlische geheime dienst Mossad, Yossi Cohen, aanwezig.

De vlucht van Netanyahu werd opgemerkt op sites die vliegbewegingen bijhouden. Daaruit bleek ook dat de delegatie na enkele uren in Saoedi-Arabië terug huiswaarts keerden.

Relaties

Israël en Saoedi-Arabië onderhouden al jarenlang in het geheim banden, maar dit is de eerste keer dat een ontmoeting op dit hoge niveau wordt gemeld.

De afgelopen maanden waren er enkele doorbraken in de verhoudingen tussen Israël en Arabische landen. Zo sloot het land recent nog diplomatieke betrekkingen met Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten. De bedoeling van Israël en zijn nieuwe Arabische bondgenoten is aartsvijand Iran isoleren.

Jarenlang was een oplossing voor het conflict met de Palestijnen een voorwaarde voor Arabische landen om de banden met Israël te normaliseren, maar van die voorwaarde zijn enkele Arabische landen dus afgestapt.

