Een Nederlandse rechtbank heeft PVV'er Geert Wilders wel schuldig verklaard aan groepsbelediging vanwege zijn 'minder Marokkanen'-uitspraak, maar hij krijgt geen straf opgelegd. De uitspraken dateren van inmiddels ruim zes jaar geleden. Wilders gaat in Cassatie tegen de uitspraak.

De extreemrechtse PVV-voorman stond terecht voor uitspraken die hij in maart 2014 deed. Tijdens een verkiezingsbijeenkomst stelde de politicus zijn publiek drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie, Partij van de Arbeid en ten slotte Marokkanen wilden. Het publiek scandeerde steeds harder 'Minder! Minder!' als antwoord. 'Dan gaan we dat regelen', luidde de repliek van Wilders.

Daarmee zette de PVV'er volgens het Openbaar Ministerie (OM) aan tot haat. Van die beschuldiging sprak het hof de beklaagde politicus in 2016 vrij.

De rechtbank veroordeelde Wilders in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar legde geen straf op.

Zowel het OM als de politicus gingen in beroep. In hoger beroep was een geldboete van 5.000 euro geëist.

Het nieuwe proces hield het vorige vonnis grotendeels aan. De uitspraak van Wilders was 'onnodig grievend', aldus de rechtbank, 'ook al is die gedaan in de context van het politieke debat'. De rechtbank legt geen verdere straf op, omdat de veroordeling wegens belediging op zich al voldoende straf zou zijn. 'Hij betaalt al jaren een hoge prijs voor het uitdragen van zijn mening', aldus de voorzitter van de rechtbank, verwijzend naar de bedreigingen die Wilders ontvangt.

'Grofvuil'

Wilders kondigde kort na de uitspraak aan dat hij in cassatie gaat bij de Hoge Raad.

'Nederland is een corrupt land geworden', aldus Wilders in een commentaar na de uitspraak. 'Juich niet te vroeg. Ik zal altijd doorgaan, ik zal altijd de waarheid blijven spreken, wat de consequenties ook zijn. Dit zal mij en de PVV alleen maar sterker maken.' Wilders herhaalde dat hij het middelpunt is geworden van een politiek proces. Volgens hem heeft de rechter de vrijheid van meningsuiting 'bij het grofvuil gezet'.

Of ook het OM in cassatie gaat is nog niet uitgemaakt, maar ligt volgens een woordvoerder 'niet voor de hand'.

