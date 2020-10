Geen vliegverkeer in Griekenland door staking luchtverkeersleiders

Er is donderdag geen vliegverkeer meer in Griekenland. De Griekse luchtverkeersleiders hebben het werk neergelegd. Ze nemen deel aan een ambtenarenstaking in het land.

Sinds 08.00 uur plaatselijke tijd zijn alle vluchten uitgevallen. De actie van de luchtverkeersleiders loopt vrijdag om 08.00 uur plaatselijke tijd af. Ook heel wat scholen en publieke diensten blijven donderdag gesloten in Griekenland, meldt staatszender ERT. De overheidsdienstenvakbond ADEDY eist meer geld en meer personeel voor de overheidsziekenhuizen vanwege de coronacrisis.