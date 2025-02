Geen recht op terugkeer voor Palestijnen in Gazaplan, volgens Trump

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is er in zijn plan voor Gaza geen recht op terugkeer voorzien voor de Palestijnen uit de bezette kuststrook. Dat heeft hij gezegd in een interview waarvan maandag een uittreksel verschijnt.

Fox News-journalist Bret Baier vroeg de Republikein of de Palestijnen over het recht op een terugkeer naar het door oorlog verwoeste gebied zouden beschikken, waarop de president ontkennend antwoordde. ‘Nee, dat zouden ze niet hebben, want ze zullen veel betere logementen krijgen’. ‘Ik praat met andere woorden over het bouwen van een permanente plek voor hen, want als ze zouden moeten terugkeren zou dat jaren duren, het is niet bewoonbaar’, voegde hij er nog aan toe.

Trump liet zich vorige week ontvallen dat de Verenigde Staten de controle zouden overnemen over de Gazastrook en komaf zouden maken met alle verwoeste gebouwen om de regio vervolgens economisch te ontwikkelen. Zijn uitspraken zorgden wereldwijd voor ongeloof en verontwaardiging. Ook herhaalde de president dat de Gazanen in Jordanië of in Egypte zouden kunnen gaan leven, ondanks protest van die landen en van de Palestijnen zelf.

In zijn interview met Fox News stelde de miljardair voorts dat de VS ‘mooie gemeenschappen’ gaan bouwen voor de zowat twee miljoen inwoners van Gaza. ‘Mogelijk zijn er dat vijf, zes of twee. Maar we gaan in elk geval veilige gemeenschappen bouwen, wat verder weg van waar ze (nu) zijn, waar al het gevaar is’, dixit Trump, ‘je moet het zien als een vastgoedontwikkeling voor de toekomst. Het zou een prachtig stuk land zijn’.

Hij verzekerde tot slot dat er geen grote kosten aan verbonden zouden zijn.