Voor 45 Afghaanse ex-werknemers van België en 63 mensen die gevaar lopen, ligt geen Belgisch evacuatieplan op tafel. Dat schrijft De Tijd donderdag. Het gaat om voormalige werknemers van Defensie en onder anderen mensenrechtenverdedigers.

Op de Belgische evacuatielijst staan nog 442 mensen. Ze worden opgedeeld in vier categorieën. Belgen, mensen met een geldige verblijfsvergunning, mensen die voor België gewerkt hebben en mensen die gevaar lopen.

Voor de eerste twee groepen is de evacuatie bezig. België maakt daarvoor gebruik van Qatarese vluchten die vertrekken vanop de luchthaven in Kaboel. Maar Qatar laat alleen Belgen of houders van een Belgische verblijfsvergunning toe op het vliegtuig. De andere twee categorieën - voormalige werknemers en mensen die gevaar lopen - mogen dus niet mee als passagier.

Die 108 mensen moeten kiezen. Ofwel wachten ze af in Afghanistan, ofwel nemen ze een landroute naar Pakistan om zich daar te melden bij de Bel­gische ambassade. België moedigt die laatste optie niet aan omdat het grensgebied te gevaarlijk is.

