Geen opzet bij dood journaliste Shireen Abu Akleh, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek

De kogel die de bekende Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh doodde, kwam vermoedelijk vanuit Israëlische positie. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek naar de dodelijke kogel. ‘Er is geen reden om aan te nemen dat bij het incident op 11 mei in door Israël bezet Palestijns gebied opzet in het spel was’, concludeert het onderzoek.

Het onderzoek werd mogelijk nadat de Palestijnen het projectiel aan de Amerikanen hadden overhandigd. De deskundigen benadrukken geen definitieve conclusie te kunnen trekken omdat de kogel erg beschadigd is. Palestijnse autoriteiten hoopten dat kon worden vastgesteld of het Israëlische leger verantwoordelijk is en toonden zich verbolgen over het resultaat van het onderzoek. Onlangs meldden de Verenigde Naties nog dat Akleh is doodgeschoten door een Israëlische soldaat. Zij baseerden zich op onderzoek en informatie van het Israëlische leger en de Palestijnse openbaar aanklager.

De journaliste werkte voor de Arabische nieuwszender al-Jazeera. Ze deed verslag van een Israëlische militaire operatie in de Palestijnse stad Jenin in bezet gebied toen ze werd doodgeschoten. Haar overlijden zorgde voor een schokgolf in het Midden-Oosten. Zowel de Palestijnse autoriteiten als al-Jazeera, maar ook Qatar, dat al-Jazeera financiert, beschuldigden het Israëlische leger er onmiddellijk van haar te hebben vermoord.

Ramallah had het projectiel – een kogel met een kaliber van 5,56 mm afgevuurd door een Ruger Mini-14 semi-automatisch geweer, volgens de Palestijnse aanklager – aan de Amerikanen gegeven voor expertise met de belofte dat ze die na het onderzoek aan de Palestijnen zouden teruggeven. Israël blijft beweren dat het onmogelijk is om de exacte oorsprong van de schietpartij te weten – Israëlisch of Palestijns – en blijft in ieder geval een opzettelijke schietpartij uitsluiten.

Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties concludeerde op 24 juni dat het Israëlische leger verantwoordelijk was, een onderzoek dat door de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz als ‘ongegrond’ werd afgedaan.

‘De Verenigde Staten (…) blijven samenwerking tussen Israël en de Palestijnse autoriteiten in deze belangrijke zaak aanmoedigen en dringen aan op verantwoording in deze zaak’, voegde de woordvoerder van de Amerikaanse diplomatie Ned Price maandag toe. Deze laatste ontwikkelingen komen minder dan tien dagen voor een bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Israël en de Westelijke Jordaanoever, Palestijns gebied dat sinds 1967 door Israël wordt bezet.

Ongeloof bij Palestijnen

Het Israëlische leger zegt zelf een onderzoek te hebben gevoerd naar de kogel die journaliste Shireen Abu Akleh in mei doodde. Een uitspraak die langs Palestijnse kant op ongeloof wordt onthaald. De Palestijnse autoriteiten zeggen dat Israël de waarheid tracht te verbergen over wat er die dag exact is gebeurd. Eerder maandag bleek uit een Amerikaans onderzoek dat de kogel werd afgevuurd langs Israëlische kant maar er geen opzet kon worden aangetoond.

“Een ballistisch onderzoek werd in een Israëlisch laboratorium uitgevoerd. Israëlische experten hebben de kogel onderzocht, Amerikaanse veiligheidsverantwoordelijken waren tijdens het volledige onderzoek aanwezig”, klinkt het maandag bij het Israëlische leger.