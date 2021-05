De federale kiescommissie van de Verenigde Staten doet niet langer onderzoek naar een betaling van 130.000 dollar (ongeveer 108.000 euro) die oud-president Donald Trump deed aan pornoactrice Stormy Daniels om ervoor te zorgen dat zij haar mond zou houden over Trumps buitenechtelijke escapades. Dat meldt The New York Times.

De kiescommissie onderzocht of Trump met het betalen van het zwijggeld uit campagnefondsen de kieswet had overtreden.

De betaling van 130.000 dollar was nooit terug te vinden in de boekhouding van de Trump-campagne. Trumps oude advocaat Michael Cohen had gezegd dat Trump hem in aanloop van de verkiezingen in 2016 had opgedragen om zwijggeld uit te betalen aan twee vrouwen. Cohen ging uiteindelijk de gevangenis is voor het overtreden van campagnefinancieringswetten, belastingontduiking en meineed.

De kiescommissie was niet unaniem over het schrappen van het onderzoek naar de betaling van het zwijggeld. De Democraten in de kiescommissie wilden doorgaan met het onderzoek, maar volgens de Republikeinse leden zou dat 'niet de juiste omgang zijn met de beperkte middelen' van de kiescommissie.

