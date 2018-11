Geen nieuw Roundup-proces: slachtoffer aanvaardt schadevergoeding

Aanvankelijk moest Monsanto 289 miljoen dollar schadevergoeding en intresten betalen, maar dat bedrag werd vorige maand naar beneden herzien.

'De klager aanvaardt het verlaagde bedrag, met de bedoeling de last van een nieuw proces te vermijden', verklaarden de advocaten van Dewayne Johnson in een officieel document dat aan de rechtbank in San Francisco werd overhandigd.

Op 10 augustus werd Monsanto - dat intussen is overgenomen door het Duitse Bayer - veroordeeld tot het betalen van 289 miljoen dollar wegens het bewust verzwijgen van de gezondheidsrisico's van de onkruidverdelger op basis van glyfosaat. Een volksjury oordeelde dat er een verband was tussen het gebruik van Roundup en de terminale kanker van de schoolconciërge.

Maar Monsanto bleef volhouden dat de onkruidverdelger veilig is en vroeg aan de rechter een nieuw proces. Op 22 oktober velde die een nieuw vonnis, waarin de veroordeling bevestigd werd maar de schadevergoeding fors verlaagd, tot 78,5 miljoen dollar.

Johnson had tot 7 december om dit bedrag al dan niet te aanvaarden en heeft dat nu gedaan.