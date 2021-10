De witte politieagent die in augustus 2020 de zwarte man Jacob Blake heeft neergeschoten, wordt niet federaal vervolgd. Dat heeft het ministerie van Justitie vrijdag meegedeeld.

Blake werd op 23 augustus 2020 in Kenosha, in de staat Wisconsin, zeven keer in de rug geschoten door de witte agent Rusten S. De politie was ter plaatse gekomen na meldingen van huiselijk geweld. De toen 29-jarige Blake overleefde de schietpartij, maar raakte wel gedeeltelijk verlamd.

Volgens het ministerie is er onvoldoende bewijs dat de agent excessief geweld gebruikt heeft.

