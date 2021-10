In het emiraat Qatar zijn zaterdag voor het eerst parlementsverkiezingen gehouden. Geen enkele vrouw raakte verkozen. Op voorhand was al duidelijk dat de verkiezingen niet voor veranderingen zouden zorgen.

Bijna 300 mensen hadden zich kandidaat mogen stellen voor 30 van de 45 zetels binnen de adviesraad (Majlis al-Shura). Alle 30 verkiesbare zetels zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken binnengehaald door mannelijke kandidaten. Geen enkele van de 28 vrouwen die zich kandidaat mochten stellen, haalde het dus.

Tot nu koos de emir alle 45 leden van dat orgaan zelf. Emir Tamim ben Hamad Al-Thani kan voortaan nog slechts de 15 resterende plekken rechtstreeks toekennen. Hij behoudt wel een vetorecht voor alle beslissingen die de Majlis al-Shura neemt. Wanneer de 15 benoemingen bekendgemaakt zullen worden, is niet gezegd.

Stamboom

De opkomst voor de parlementsverkiezingen bedroeg 63,5 procent, zo blijkt uit officiële cijfers. Dat is een pak hoger dan bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2019, toen minder dan een op de tien kiezers een stem uitbracht. Het merendeel van de 2,5 miljoen inwoners van Qatar zijn buitenlanders, die niet mogen stemmen. En van de 330.000 Qatarezen hebben enkel nazaten van Qatarezen die reeds in 1930 inwoner van het land waren, het recht om te stemmen of zich kandidaat te stellen. Om dit te bewijzen moeten kandidaten kunnen terugvallen op documenten die stammen uit de tijd dat Qatar viel onder Brits protectoraat.

