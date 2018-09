Geen denuclearisatie zonder meer vertrouwen in VS, aldus Pyongyang

De diplomatieke ontwikkelingen het afgelopen jaar zijn 'een doorbraak', aldus de minister. De Verenigde Staten en Noord-Korea moeten wel eerst vertrouwen opbouwen, voor beide landen de gezamenlijke verklaring tussen Amerikaans president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un implementeren, zei Ri Yong-ho. 'Zonder enig vertrouwen in de Verenigde Staten, zal er geen vertrouwen zijn in onze nationale veiligheid en onder zulke omstandigheden zullen we geenszins onszelf eerst unilateraal ontwapenen', aldus de minister.

Pyongyang had al laten blijken bereid te zijn het nucleair programma af te bouwen, na diplomatieke openingen door Trump. Sinds de top tussen Trump en Kim Jong-un in Singapore in juni, zijn er weliswaar geen grote vorderingen geboekt.

Deze week kondigde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aan dat hij in oktober naar Pyongyang reist voor gesprekken over de denuclearisatie en over een nakende tweede top tussen Trump en Kim Jong-un.