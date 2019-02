Geen akkoord bereikt tussen Kim en Trump

Noord-Korea wil dat alle sancties tegen het land worden opgeheven, maar dat konden de Verenigde Staten niet toelaten. Daarom is de veelbesproken ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un donderdag sneller afgelopen zonder akkoord. Dat heeft Trump tijdens een persconferentie in de Vietnamese hoofdstad Hanoi gezegd.

Volgens de president van de VS wilde Pyongyang dat alle sancties tegen het land werden opgeheven. 'Dat konden we niet toelaten', zei Trump. 'We hebben veel vooruitgang geboekt, maar soms is het nodig om de onderhandelingstafel snel te verlaten zonder akkoord. Ik ben nooit bevreesd om weg te gaan zonder akkoord', benadrukte de Amerikaanse president. De deur voor de onderhandelingen tussen beide landen staat nog steeds open. 'We hebben niets opgegeven. We kijken uit naar nieuwe gesprekken. Dit land heeft enorm veel potentieel. We hebben al veel vooruitgang geboekt en we blijven optimistisch', aldus Trump.

Volgens Trump zal Noord-Korea geen nieuwe nucleaire test uitvoeren. 'Ik geloof hem op zijn woord', aldus de president. 'Hij heeft een bepaalde visie en het is niet precies onze visie, maar we staan een stuk dichterbij dan een jaar geleden en ik denk dat we daar uiteindelijk zullen komen', zei Trump over Kim Jong-un.