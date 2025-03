Gedoodverfd Duits Bondskanselier Merz: ‘Ruzie tussen Trump en Zelensky was opzettelijke Amerikaanse escalatie’

De Duitse CDU-leider en waarschijnlijk aanstaande bondskanselier Friedrich Merz ziet de ruzie tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky als een opzettelijke escalatie van Amerikaanse zijde.

Hij heeft het tafereel naar eigen zeggen meerdere keren bekeken. ‘Naar mijn mening was het geen spontane reactie op interventies van Zelenski maar duidelijk een vooraf gefabriceerde escalatie in de Oval Office.’

Tijdens de ruzie in het Witte Huis afgelopen vrijdag, uitten Trump en zijn vicepresident J.D. Vance ernstige beschuldigingen aan het adres van Zelenski, onder andere door hem te beschuldigen van een gebrek aan dankbaarheid.’ Gewoonlijk duren persbriefings in de Oval Office maar een paar minuten maar vrijdag was anders, zei Merz. ‘Ik was enigszins verrast, ook door de toon van de dialoog. Dat kwam de zaak niet ten goede’

Toch is hij er voorstander van om ‘alles te doen wat we kunnen om de Amerikanen in Europa te houden’, zei hij tegen de achtergrond van speculaties dat Trump een aantal Amerikaanse troepen uit Duitsland zou kunnen terugtrekken.