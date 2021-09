Het toepassen van een nekklem op verdachten gaat in de ban bij de Amerikaanse politiedienst FBI en andere nationale wetshandhavers, behalve in gevallen waarbij dodelijk geweld is toegestaan. Het Amerikaanse ministerie van Justitie stelt in nieuwe richtlijnen ook dat invallen zonder aankondiging door federale diensten in veel minder gevallen zal worden toegestaan.

Politiegeweld en racisme bij agenten kregen veel aandacht na de dood van de zwarte man George Floyd. Een witte agent drukte vorig jaar minutenlang met zijn knie op de nek van de op de grond liggende Floyd. Ook die techniek, waarbij minder bloed naar de hersenen stroomt, wordt in principe in de ban gedaan. De nekklem mag alleen nog worden toegepast wanneer dodelijk geweld geoorloofd is.

Dat betekent, zo zegt het ministerie van Justitie, "wanneer de agent voldoende redenen heeft om te geloven dat de betrokkene de agent of een andere persoon dreigt te doden of ernstig te verwonden". Onaangekondigd binnenkomen voor een huiszoeking mag ook alleen nog als dat doden of gewonden kan voorkomen. Bovendien moet eerst toestemming worden gevraagd aan een meerdere.

De omslag moet het vertrouwen van Amerikanen in de politie vergroten, verklaarde minister van Justitie Merrick Garland. Hij wees ook op recente uitbreiding van het gebruik van bodycams bij de nationale politie.

Politieman die George Floyd doodde opnieuw voor rechtbank

Derek Chauvin, de 45-jarige politieman die werd veroordeeld voor moord op George Floyd na een minutenlange nekklem, staat dinsdag opnieuw voor een rechter. Samen met drie andere agenten die betrokken waren, staat hij nu terecht voor een federale rechtbank. Ze pleiten alle vier onschuldig.

Derek Chauvin werd in juni door een rechtbank van de staat Minnesota veroordeeld tot 22,5 jaar gevangenisstraf. Zijn drie voormalige collega's, Tou Thao, Alexander Kueng en Thomas Lane, worden in maart volgend jaa door de rechtbank in Minnesota berecht voor "medeplichtigheid aan moord". Tegelijkertijd werden de vier mannen aangeklaagd door de federale justitie wegens "schending van de grondwettelijke rechten" van George Floyd.

Alle vier hebben ze dinsdag -via videoconferentie- onschuldig gepleit. Dergelijke tweevoudige vervolgingen zijn toegestaan in de Verenigde Staten, maar relatief zeldzaam en weerspiegelen het belang van dit dossier, met de grote demonstraties tegen racisme en politiegeweld in de VS.

Volgens lokale media onderhandelt Derek Chauvin al enkele weken over een schuldbekentenis die een nieuw proces zou afwenden.

