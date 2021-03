Gebied rond Capitool blijft rustig na nieuwe extremistische dreiging

Het is donderdag kalm gebleven aan het Capitool in Washington D.C. De zetel van het Amerikaanse parlement stond onder verhoogde veiligheid nadat werd aangekondigd dat een militie plannen had om het gebouw aan te vallen, twee maanden na de dodelijke aanval door pro-Trumpextremisten.

© Belga Image