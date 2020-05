Minstens 7 mensen zijn om het leven gekomen en duizenden anderen naar het ziekenhuis gebracht nadat er gas is gelekt uit een chemische fabriek in het zuidoosten van India. Dat heeft de politie donderdag meegedeeld.

Het lek vond plaats in een fabriek waar kunststof wordt gemaakt in Visakhapatnam, in de deelstaat Andhra Pradesh. Er zijn momenteel 7 doden, onder wie een kind. "Minstens 70 mensen liggen bewusteloos in het ziekenhuis en tot 1.000 mensen liggen in het ziekenhuis", verklaarde Swaroop Rani van de politie van Visakhapatnam. Vele gewonden klagen over irritatie aan de ogen en ademhalingsproblemen.

Op tv-beelden is te zien hoe bewusteloze mensen op straat liggen. De autoriteiten roepen de omwonenden van de fabriek op om hun huizen niet te verlaten. Gevreesd wordt dat het gas zich verspreidt in een straal van 3 kilometer rond de fabriek, die eigendom zou zijn van het Koreaanse LG Polymers. Het lek zou intussen wel gedicht zijn.

In het Indiase Bhopal vond in 1984 een giframp plaats in een fabriek van Union Carbide. Daarbij vielen minstens 4.000 doden. Nog eens tienduizenden andere mensen liepen zware verwondingen op en leden aan chronische ziektes.

Zuid-Koreaans moederbedrijf: 'Situatie onder controle'

De situatie door het gaslek in een Indiase fabriek is "onder controle", meldt de Zuid-Koreaanse onderneming die eigenaar is van de site. Bij het lek zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen.

"De situatie veroorzaakt door het gaslek is nu onder controle en we zullen alle middelen bestuderen om snel zorgen te bieden aan zij die lijden nadat ze het gas hebben ingeademd", aldus LG Chem, moederbedrijf van LG Polymers India.

De fabriek van dat bedrijf bevindt zich in de stad Visakhapatnam, in de staat Andhra Pradesh. "We voeren een onderzoek om de omvang van de schade en de juiste oorzaak van het lek en de sterfgevallen te kennen", aldus nog het Zuid-Koreaanse bedrijf in een persbericht.

Het lek vond plaats in een fabriek waar kunststof wordt gemaakt in Visakhapatnam, in de deelstaat Andhra Pradesh. Er zijn momenteel 7 doden, onder wie een kind. "Minstens 70 mensen liggen bewusteloos in het ziekenhuis en tot 1.000 mensen liggen in het ziekenhuis", verklaarde Swaroop Rani van de politie van Visakhapatnam. Vele gewonden klagen over irritatie aan de ogen en ademhalingsproblemen. Op tv-beelden is te zien hoe bewusteloze mensen op straat liggen. De autoriteiten roepen de omwonenden van de fabriek op om hun huizen niet te verlaten. Gevreesd wordt dat het gas zich verspreidt in een straal van 3 kilometer rond de fabriek, die eigendom zou zijn van het Koreaanse LG Polymers. Het lek zou intussen wel gedicht zijn. In het Indiase Bhopal vond in 1984 een giframp plaats in een fabriek van Union Carbide. Daarbij vielen minstens 4.000 doden. Nog eens tienduizenden andere mensen liepen zware verwondingen op en leden aan chronische ziektes. De situatie door het gaslek in een Indiase fabriek is "onder controle", meldt de Zuid-Koreaanse onderneming die eigenaar is van de site. Bij het lek zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen."De situatie veroorzaakt door het gaslek is nu onder controle en we zullen alle middelen bestuderen om snel zorgen te bieden aan zij die lijden nadat ze het gas hebben ingeademd", aldus LG Chem, moederbedrijf van LG Polymers India. De fabriek van dat bedrijf bevindt zich in de stad Visakhapatnam, in de staat Andhra Pradesh. "We voeren een onderzoek om de omvang van de schade en de juiste oorzaak van het lek en de sterfgevallen te kennen", aldus nog het Zuid-Koreaanse bedrijf in een persbericht.