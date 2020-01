Burisma, het Oekraïense gasbedrijf dat onderwerp was van het controversiële telefoongesprek tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelensky, is het doelwit geworden van Russische hackers.

Dat schrijft The New York Times zondag op basis van bronnen in de cybersecuritywereld. Volgens de bronnen van de krant werd de hack op Burisma uitgevoerd door een groep die in verband is gebracht met de Russische militaire inlichtingendienst. Dezelfde groep, die in cybersecuritykringen bekendstaat als Fancy Bear, was verantwoordelijk voor het hacken van de e-mailaccounts van de campagnevoorzitter van Hillary Clinton en het Democratisch Nationaal Comité. Die e-mails kwamen uiteindelijk op straat te liggen en speelden een belangrijke rol tijdens de verkiezingsstrijd van 2016.

Burisma zou sinds begin november zijn getroffen door nep-e-mails die eruitzien alsof ze van binnen het bedrijf komen. Sommige medewerkers hebben hun inloggegevens prijsgegeven aan de hackers. Het is niet precies bekend wat voor gegevens de cyberinbrekers in handen hebben gekregen.

Hunter Biden, de zoon van voormalig vice-president en huidig presidentskandidaat Joe Biden, werkte enige tijd voor Burisma. Trump vroeg aan Oekraïens president Zelensky om onderzoeken te openen naar Burisma en de Bidens. Volgens de president maakte hij zich zorgen over corruptie in Oekraïne, maar Democraten zien het verzoek van Trump als misbruik van diplomatieke contacten voor persoonlijk politiek gewin. Daarom stemde het Huis van Afgevaardigde al voor impeachment van Trump; de Senaat moet nog een proces houden over zijn eventuele afzetting.

Oren Falkowitz, mede-oprichter van het beveiligingsbedrijf Area 1, spreekt van 'een herhaling van Russische inmenging in de vorige verkiezingen'. Vanaf februari worden in de Verenigde Staten voorverkiezingen gehouden voor de Democratische presidentsnominatie, met Joe Biden als één van de grote kanshebbers. In november vinden de verkiezingen voor het presidentschap zelf plaats.

Een woordvoerder van Joe Biden veroordeelt de hack, en zegt dat president Trump direct hetzelfde moet doen. 'Nu weten we dat Vladimir Poetin ook een dreiging ziet in Joe Biden', voegt hij toe.

Dat schrijft The New York Times zondag op basis van bronnen in de cybersecuritywereld. Volgens de bronnen van de krant werd de hack op Burisma uitgevoerd door een groep die in verband is gebracht met de Russische militaire inlichtingendienst. Dezelfde groep, die in cybersecuritykringen bekendstaat als Fancy Bear, was verantwoordelijk voor het hacken van de e-mailaccounts van de campagnevoorzitter van Hillary Clinton en het Democratisch Nationaal Comité. Die e-mails kwamen uiteindelijk op straat te liggen en speelden een belangrijke rol tijdens de verkiezingsstrijd van 2016.Burisma zou sinds begin november zijn getroffen door nep-e-mails die eruitzien alsof ze van binnen het bedrijf komen. Sommige medewerkers hebben hun inloggegevens prijsgegeven aan de hackers. Het is niet precies bekend wat voor gegevens de cyberinbrekers in handen hebben gekregen.Hunter Biden, de zoon van voormalig vice-president en huidig presidentskandidaat Joe Biden, werkte enige tijd voor Burisma. Trump vroeg aan Oekraïens president Zelensky om onderzoeken te openen naar Burisma en de Bidens. Volgens de president maakte hij zich zorgen over corruptie in Oekraïne, maar Democraten zien het verzoek van Trump als misbruik van diplomatieke contacten voor persoonlijk politiek gewin. Daarom stemde het Huis van Afgevaardigde al voor impeachment van Trump; de Senaat moet nog een proces houden over zijn eventuele afzetting.Oren Falkowitz, mede-oprichter van het beveiligingsbedrijf Area 1, spreekt van 'een herhaling van Russische inmenging in de vorige verkiezingen'. Vanaf februari worden in de Verenigde Staten voorverkiezingen gehouden voor de Democratische presidentsnominatie, met Joe Biden als één van de grote kanshebbers. In november vinden de verkiezingen voor het presidentschap zelf plaats.Een woordvoerder van Joe Biden veroordeelt de hack, en zegt dat president Trump direct hetzelfde moet doen. 'Nu weten we dat Vladimir Poetin ook een dreiging ziet in Joe Biden', voegt hij toe.