Gabriel Attal (34) wordt nieuwe Franse premier

De Franse president Emmanuel Macron heeft Gabriel Attal benoemd tot nieuwe premier nadat Élisabeth Borne maandag haar ontslag aangeboden had. Attal is met zijn 34 jaar de jongste premier ooit van Frankrijk en de eerste die openlijk homoseksueel is, zo melden Franse media.

Macron zegt op de energie van Attal te rekenen om zijn “herbewapenings- en vernieuwingsproject” uit te voeren, “trouw aan de geest van 2017: zelfoverstijging en durf”, aldus Macron op X. Attal heeft als eerste opdracht een regering te vormen.

De Franse media hadden Attal, tot nu minister van Onderwijs, als favoriet naar voren geschoven. Hij is al omschreven als “de beste belichaming van het Macron-DNA”. In 2017 kwam de man in de regering, en hij werd in de zomer van 2020 regeringswoordvoerder. Hij is populair, en zou op de goedkeuring van de helft van de Fransen kunnen rekenen. In een recente peiling vond een derde dat hij premier moest worden.

Waarnemers wijzen erop dat zijn snelle carrière herinneringen oproept aan de steile opgang van Macron zelf.

De voorzitter van de Renaissance-fractie in de Nationale Assemblee, Sylvain Maillard, heeft Attal gefeliciteerd op het sociale netwerk X (voorheen Twitter).

De jonge en populaire minister van Onderwijs volgt dus Elisabeth Borne op, die maandag ontslag nam. De 62-jarige Borne bekleedde haar post sinds mei 2022 en was na Édith Cresson begin jaren negentig de tweede vrouwelijke premier van Frankrijk.

In haar ontslagbrief stelt Borne dat het “meer dan ooit nodig is om hervormingen na te streven”. Borne verwijst in de brief ook naar haar successen, zoals onder meer de onpopulaire pensioenhervorming en de controversiële migratiewet. De hervorming van de regering moet een tweede adem geven aan de tweede regeerperiode van Macron.

Drie jaar voor het einde van zijn tweede en laatste mandaat bevindt Macron zich in een moeilijke situatie, nu hij sinds zijn herverkiezing niet meer beschikt over een meerderheid in de Assemblée en ook in Frankrijk extreemrechts fors groeit.