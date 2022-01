De semi-autonome Chinese stad Hongkong opent haar deuren mogelijk pas in 2024, aldus een rapport van de Europese Kamer van Koophandel in Hongkong. Dit zou een watervaleffect kunnen veroorzaken en tot een exodus van buitenlandse bedrijven en persoon kunnen leiden. Vooral de status van de stad als internationaal financieel en zakencentrum komt in gevaar.

De tot dusver beperkte effectiviteit van Chinese coronavaccins dwingt de Volksrepubliek ertoe om strikte reisbeperkingen te handhaven, volgens een ontwerprapport dat persagentschap Reuters kon inkijken, maar nog niet openbaar is gemaakt. China ontwikkelt ondertussen een succesvoller vaccin. ARCoV is een gemeenschappelijk project van Walvax Biotechnology, Suzhou Abogen Bioscience en de Militaire Academie van het Volksbevrijdingsleger. De eerste klinische proeven zouden 95 procent effectief zijn, bericht de Singaporese krant The Straits Times. Een heropening van Hongkong zou hoogstwaarschijnlijk afhangen van de uitrol van een Chinees mRNA-vaccin over de volledige bevolking van China. We spreken over 1,4 miljard mensen. Dat is althans het meest waarschijnlijke scenario volgens het rapport. Als dat het geval is, zou er een risico bestaan op een 'watervaleffect' van bedrijven die stap voor stap het financiële hart van Azië verlaten. 'We verwachten een uittocht van buitenlanders, waarschijnlijk de grootste die Hongkong ooit heeft gezien', klinkt het. En misschien de grootste in absolute getallen in de recente geschiedenis van dat deel van de wereld. Hoewel Hongkong erin geslaagd is het virus voor een groot deel van 2021 onder controle te houden, is het door de reisbeperkingen en lockdowns een van de meest geïsoleerde plaatsen ter wereld geworden. Beide hebben een braindrain uit de voormalige Britse kolonie versneld.Hongkong worstelt opnieuw met een golf van besmettingen, die de autoriteiten moeilijk onder controle krijgen. Geleidelijk verhuizen multinationals hun Chinateams naar het vasteland. Of ze verzetten hun regionale teams voor Azië naar Singapore of Seoel, aldus de Kamer van Koophandel.Hongkong zou zijn aantrekkingskracht als internationaal zakencentrum kunnen verliezen, evenals haar potentieel om aan de Chinese economie bij te dragen. Het vertrek van internationaal talent zou ook het 'potentieel van de stad om universiteiten van wereldklasse in stand te houden' kunnen ondermijnen.