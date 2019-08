Met het geld willen de zeven grootmachten blusvliegtuigen van het type Canadair inzetten tegen de vele branden die het woud teisteren.

De G7 zal 20 miljoen dollar noodhulp voor het Amazonewoud vrijmaken. Dat hebben de diensten van de Franse president Emmanuel Macron maandag bekendgemaakt in de marge van de G7-top in Biarritz.

Behalve de financiering van een vloot blusvliegtuigen, die in de regio gebaseerd zijn, zijn de landen van de G7 het ook eens geraakt over steun op middellange termijn om herbebossing in het Amazonegebied te ondersteunen.

Macron benadrukt de soevereiniteit van de landen in de regio. 'Maar de uitdagingen voor die landen en voor de internationale gemeenschap zijn zo groot - zowel op het vlak van biodiversiteit als voor de strijd tegen klimaatverandering - dat we wel moeten doorgaan met die herbebossing.'

Dat luik wordt eind september gepresenteerd op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Daarvoor is het akkoord van Brazilië nodig en moet er samengewerkt worden met ngo's en de lokale bevolking, zo preciseert het Elysée.

Colombia had zondag in een oproep aan de internationale gemeenschap al om extra middelen gevraagd voor het vrijwaren van het Amazonegebied. Macron zegt nu dat er met alle landen in de regio contact werd opgenomen.

De Franse president, die als gastheer van de G7-top optreedt, heeft de grote bosbranden in het Amazonegebied op het laatste moment op de agenda van de G7 gezet.

Ook Brazilië maakt geld vrij

Ook de Braziliaanse regering heeft extra geld vrijgemaakt om de bosbranden in het Amazonegebied te bestrijden. Het ministerie van Economie heeft 38,5 miljoen real (8,5 miljoen euro) uitgetrokken, zo meldt de Braziliaanse nieuwssite G1.

Het extra geld komt er op vraag van het ministerie van Defensie. Sinds zaterdag worden namelijk militairen ingezet bij de aanpak van de bosbranden. De soldaten moeten de brandweer bijstaan en brandstichters vervolgen.

In Brazilië woeden de zwaarste bosbranden in jaren. Sinds januari namen het vuur en de ontbossing in het grootste land van Zuid-Amerika met 83 procent toe vergeleken met dezelfde periode van vorig jaar, zo blijkt uit satellietgegevens. In totaal werden 72.843 branden geregistreerd. In de meeste gevallen ging het om terrein in privébezit, maar ook in natuurreservaten en op landerijen van de inheemse bevolking breken telkens weer branden uit.