G7-ministers viseren Rusland in front tegen 'mondiale agressors'

De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7, de zeven belangrijkste industrielanden, zijn zaterdag samengekomen in het Britse Liverpool. De bedoeling is front te vormen tegen 'mondiale agressors', verklaarde voorzitter en Brits minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss, waarbij in de eerste plaats gekeken wordt naar de militaire manoeuvres van Rusland aan de grens met Oekraïne.

© Belga Image