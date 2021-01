De ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen hebben Rusland opgeroepen om mensen vrij te laten die zaterdag vreedzaam demonstreerden voor het vrijlaten van oppositieleider Aleksej Navalny en van journalisten die daarbij werden opgepakt.

Bij demonstraties in Rusland werden zaterdag bijna 3.900 mensen gearresteerd. De ministers willen ook dat Navalny wordt vrijgelaten.

"Rusland is gebonden aan nationale en internationale verplichtingen om de rechten van de mens te respecteren", zo staat in een verklaring van de ministers. De arrestatie van Navalny anderhalve week geleden is volgens de G7 politiek gemotiveerd. "Het is een verachtelijke daad. Hij moet direct en onvoorwaardelijk worden vrijgelaten."

In Rusland werd afgelopen weekend over het hele land gedemonstreerd tegen de regering en voor het vrijlaten van Navalny. De politie greep hard in. Aanhangers van Navalny hebben opgeroepen tot nieuwe protesten komend weekeinde. De G7 is een overleggroep die bestaat uit Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie.

Volgens Kremlin is paleis aan Zwarte Zee bezit van ondernemers

Het enorme paleis aan de Zwarte Zee dat president Vladimir Poetin zou hebben laten bouwen met smeergeld is van ondernemers. Dat zegt het Kremlin dinsdag.

Vorige week hebben medewerkers van politiek tegenstander Aleksej Navalny een video gelost waarin wordt beweerd dat Poetin eigenaar is van een gigantisch paleis aan de Zwarte Zee.

De video werd al meer dan 90 miljoen keer bekeken. Maandag ontkende president Poetin in een gesprek met studenten elke link met het paleis.

Dinsdag verwerpt ook het Kremlin Navalny's beschuldigingen. Het domein zou in bezit zijn van ondernemers, maar namen worden niet genoemd. "Het Kremlin heeft geen recht om de namen van de eigenaars bekend te maken", aldus Dmitri Peskov, woordvoerder van het Kremlin.

