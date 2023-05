G7-landen roepen China op druk op Rusland te zetten

De landen van de G7 dringen er bij China op aan ‘druk op Rusland te zetten’ om de oorlog in Oekraïne te beëindigen en de Russische troepen uit het land terug te trekken. De oproep staat in een communiqué van de topbijeenkomst van de zeven leidende democratische industrielanden in de Japanse stad Hiroshima, dat zaterdag werd verspreid.

De Groep van Zeven ‘moedigt China aan een veelomvattende, rechtvaardige en duurzame vrede te steunen gebaseerd op territoriale integriteit en de beginselen en doelstellingen van het Handvest van de Verenigde Naties, ook via zijn rechtstreekse dialoog met Oekraïne’. Tot dusver heeft China de Russische agressie niet veroordeeld, maar de Russische president Vladimir Poetin rugdekking gegeven.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov reageerde dat de beslissingen van de G7 dienden om Rusland en China ‘in bedwang te houden’. En China zei ‘uiterst ontevreden’ te zijn over het persbericht van de G7, met verwijten aan China over onder meer de Zuid-Chinese Zee (Taiwan) en de mensenrechten. ‘De G7 volhardt in het manipuleren van Chinese kwesties en in het in diskrediet brengen en aanvallen van China’, aldus het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Italiaanse premier Giorgia Meloni liet weten dat ze vervroegd terugkeert naar Italië wegens de dodelijke overstromingen in het land. Daarbij vielen al zeker veertien doden.