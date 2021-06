De G7-landen beloven een miljard dosissen van het coronavaccin te verdelen in armere landen, om mee te helpen om het coronavirus te bestrijden. Dat kondigde de Britse premier Boris Johnson aan op de top in Cornwall. De G7-leiders vragen ook nieuw onderzoek naar het ontstaan van de covid-19-pandemie.

'Ik heb mijn ambtgenoten gevraagd om te helpen bij het voorbereiden en leveren van de nodige dosissen om de wereld tegen eind 2022 te vaccineren', verklaarde Boris Johnson tijdens een persconferentie. 'De leiders hebben zich geëngageerd voor meer dan een miljard dosissen.'

De vaccins zullen zowel door de landen zelf verdeeld worden, als via het verdeelprogramma Covax. Hoe de dosissen per land verdeeld zijn, zei Johnson niet. Eerder had hij aangekondigd dat de Britten zelf 100 miljoen dosissen uit de eigen overschotten zouden geven.

De G7 bestaat uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Canada en de Verenigde Staten. Ook de Europese Unie maakt er deel van uit.

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel verwelkomde alvast het vaccin-engagement. Tegemoetkomen aan de vraag naar vaccins was volgens hem een 'prioriteit' van de G7-top in Cornwall, aan de Britse westkust. 'De partners hebben zich verenigd om de productie en levering van vaccins wereldwijd te versnellen', aldus Michel.

Onderzoek naar oorsprong coronavirus

De leiders van de G7-landen pleiten voor een nieuw onderzoek naar de oorsprong van het coronavirus. Dat staat in de afsluitende verklaring van de G7-top in Cornwall, aan de westkust van Engeland.

'We vragen een spoedige, transparante, door experten geleide en wetenschappelijke studie', die ook in China moet plaatsvinden, zo zeggen ze. Het onderzoek moet volgens hen onder leiding staan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), als tweede fase van het onderzoek dat ze begin 2021 al voerden in China.

Het coronavirus werd in december 2019 voor het eerst vastgesteld in de Chinese stad Wuhan, in de provincie Hubei. De Verenigde Staten en de Europese Unie behoren tot diegenen die al langer vragen om nog eens na te gaan hoe de pandemie is kunnen ontstaan, en of het mogelijk is dat het virus afkomstig is uit een laboratorium in Wuhan.

Het WHO-team dat eerder dit jaar in China was, zei eind maart dat de overdracht van dier op mens een waarschijnlijke tot zeer waarschijnlijke hypothese was. De experten bevestigden ook dat een incident in een labo extreem onwaarschijnlijk is. Peking is van mening dat het virus niet noodzakelijk in China is ontstaan.

China

Nog in de gezamenlijke verklaring roepen de G7-landen China op om de mensenrechten te respecteren van minderheden in de Chinese provincie Xinjiang en van prodemocratische demonstranten in Hongkong. Daarnaast wil de G7 producten die gemaakt zijn met behulp van dwangarbeid uit de leveringsketen verbannen.

Tegelijkertijd klonk het ook dat de G7-landen met Peking willen samenwerken 'wanneer dat in een gemeenschappelijk belang' is. En de Franse president Emmanuel Macron benadrukte dat de G7-club China 'niet vijandig gezind' is. Ook de Amerikaanse president Joe Biden zei dat hij geen conflict zoekt met China.

