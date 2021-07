De ministers van Energie en Milieu van de G20-landen zijn het vrijdag op een bijeenkomst in Napels niet eens geworden over ambitieuze klimaatdoelstellingen.

De voorzittende Italiaanse minister Roberto Cingolani zei dat de landen er niet uitkwamen toen het over de toezeggingen voor klimaatverbetering ging.

De ministers werden het volgens Cingolani niet eens over twee punten. Daarover moeten de staatshoofden van de G20-landen later verder discussiëren, aldus de Italiaan. Een van de heikele punten was de woordkeuze voor een overeenkomst om te werken aan een maximale temperatuurstijging van 1,5 graden tegen eind 2030. Cingolani zei dat Rusland, China en India vooral op dit punt dwarslagen. De Groep van 20 bestaat uit Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saoedi-Arabië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en de Europese Unie.

De overleggroep is opgericht in 1999 en is in principe een economisch overleg. De landen zijn samen goed voor circa 80 procent van de wereldhandel en twee derde van de wereldbevolking.

