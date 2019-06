Op de G20-top in Japan ziet het er naar uit dat de wereldleiders niet tot een slotakkoord zullen komen.

Volgens diplomaten zullen de regeringsleiders er niet in slagen om tot een gezamenlijke verklaring te komen over thema's als klimaat, handel en migratie. De gesprekken zijn zaterdag voormiddag lokale tijd hernomen en de top eindigt in de namiddag. De Japanse premier Shinzo Abe riep de leiders G20-leiders op om eensgezind te zijn over klimaatkwesties.

De Europese leiders kwamen om 10 uur lokale tijd opnieuw samen met de voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie. Die laatste zei vrijdag nog dat hij er vanuit ging dat ze tot een sterke verklaring over klimaat gingen komen.

De laatste keer dan de leiders van de G20 zonder slotverklaring uit elkaar zijn gegaan, was in 2008.