De Forum voor Democratie-fractie in het Europees parlement zal zich afsplitsen van de moederpartij als de leden Thierry Baudet aanwijzen als partijleider. Dat zegt Europarlementslid Derk Jan Eppink in een interview met De Telegraaf. 'Als de ledenvergadering zegt: "hij moet blijven, hij is geweldig" en ze steunen die richting van een charismatische beweging met hun Grote Leider, dan verklaren wij ons onafhankelijk.'

De Nederlandse rechts-populistische partij Forum voor Democratie lijkt af te stevenen op omstreden leiderschapsverkiezingen na een conflict tussen het partijbestuur en boegbeeld Thierry Baudet. De leden van de partij moeten zich binnenkort uitspreken over het leiderschap van Baudet.

Europarlementslid en FVD'er Derk Jan Eppink, die eerder een tijdlang voor Lijst Dedecker in het Europees halfrond zetelde, spreekt samen met collega-Europarlementslid Rob Roos in een interview met De Telegraaf zijn afkeur uit over wat er zich in de partij heeft afgespeeld. De twee willen niet met Baudet verder, maakt Eppink duidelijk. 'Wat ons getroffen heeft, is hoezeer het oorspronkelijke idee van een partij die mogelijk kon meedingen naar de macht is weggegleden naar een sektarische beweging waarin de voorzitter zich presenteert als een soort messias, met trouwe discipelen uit de jongerenbeweging', klinkt het.

Dat Baudet niet afrekende met antisemitisme bij de jongerenafdeling van de partij neemt de Europese fractie hem kwalijk. 'Wij gingen er van uit dat die tak was opgeschoond. En nu blijkt dat niet te zijn gebeurd. Het is een praktijk geworden die Baudet heeft toegelaten, getolereerd.'

Begin vorige week kondigde Baudet plots aan dat hij geen lijsttrekker meer zou zijn bij de parlementsverkiezingen in maart, na aantijgingen van antisemitisme en homofobie tegen de jongerenafdeling van de FVD. Een paar dagen later kwam hij op dat voornemen terug en maakte hij bekend dat hij een leiderschapsverkiezing zou uitschrijven. De meerderheid van het partijbestuur was het daar echter niet mee eens. Het conflict escaleerde de dagen daarop verder, met een uittocht van parlementsleden en andere partijleden tot gevolg.

