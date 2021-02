De aardbeving in Japan van zaterdag wordt gelinkt aan de verwoestende beving van bijna tien jaar geleden waarbij zo'n 18.500 mensen het leven lieten.

Enkele weken voor de tiende verjaardag van de verwoestende zeebeving en tsunami in het Japanse Fukushima op 11 maart 2011, wordt de regio getroffen door een naschok van die natuurramp. Door de aardbeving van zaterdag zijn volgens de nationale televisiezender NHK minstens 121 mensen gewond geraakt. De beving had een kracht van 7.3 en deed zich voor om 15.08 uur Belgische tijd. De schok was te voelen tot in de hoofdstad Tokio.

Volgens het nationale meteorologisch instituut ging het om een naschok van de verwoestende aardbeving die bijna tien jaar geleden de regio trof en waarschuwde voor meerdere naschokken in de komende dagen. Zo'n 18.500 mensen lieten bij die ramp het leven en in de atoomfabriek Fukushima Daiichi kwam het tot een meltdown.

Het is niet ongewoon dat zo'n hevige zeebeving, de krachtigste ooit gemeten in de geschiedenis van Japan, tientallen of zelfs honderd jaar later nog naschokken veroorzaakt. 'Omdat de beving van 2011 zo heftig was met een magnitude van 9.0, is het niet verrassend om tien jaar later een naschok op zo'n grote schaal te hebben', zegt Kenji Satake van het aardbevingsonderzoeksinstituut aan de universiteit van Tokio.

De schade door de aardbeving van zaterdag lijkt beperkt. Wel zijn treindiensten naar een groot deel van Noord-Japan zondag stilgelegd en vergen reparaties aan een treinverbinding in Oost-Japan ongeveer tien dagen, meldt NHK.

Tepco, de uitbater van de kerncentrale in Fukushima, meldde eerder op de dag al dat er nu geen onregelmatigheden vastgesteld zijn in de kerncentrale.

