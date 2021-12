De Duitse christendemocratische partij CDU heeft Friedrich Merz verkozen tot nieuwe partijvoorzitter.

Merz neemt het stokje over van Armin Laschet, die na de verkiezingsnederlaag in september de handdoek in de ring wierp.

Merz kreeg 62,1 procent van de stemmen achter zich. Zijn tegenstanders, Norbert Röttgen en Helge Braun, moesten het stellen met respectievelijk 25,8 en 12,1 procent van de stemmen.

Voor het eerst in de partijgeschiedenis mochten de 400.000 partijleden stemmen over wie de nieuwe voorzitter moest worden. De keuze viel daarbij dus op Merz.

Merz' verkiezing moet wel nog officieel bekrachtigd worden op een partijcongres in januari.

Bij de verkiezingen in september strandde de CDU/CSU op 24,1 procent, het slechtste resultaat ooit. Daardoor belandden de Duitse christendemocraten in de oppositie.

