Fransen staan sceptisch tegenover door president Macron beloofd 'nationaal debat'

Zowat 47 procent van de respondenten in een peiling van Harris Interactive voor RTL Radio en televisiestation M6 denkt dat de regering helemaal geen rekening zal houden met de resultaten van de consultatie. Een procentpunt minder meent dat het bewind er gedeeltelijk zal naar luisteren en vier procent denkt dat de regering alle opinies an boord zal nemen. Bij de aanhangers van de presidentiële partij La République en marche is dat 82 procent.

De peiling toont ook aan dat koopkracht momenteel de belangrijkste zorg is van de Fransen, want 73 procent zegt dat dit een prioriteit voor de regering moet zijn in het pas begonnen jaar. De peiling is op 27 en 28 december gehouden bij een staal van 1.967 Fransen.

Het Elysée meldde woensdag dat de 'Brief aan de Fransen' die Macron tijdens zijn Nieuwjaarstoespraak in het vooruitzicht heeft gesteld tegen midden deze maand openbaar wordt in de pers en sociale media. De brief moet de thema's van het groot nationaal debat in kader zetten, alsmede de verwachtingen van de regering.

Het debat zelf moet formeel midden januari starten en duurt tot begin maart. Het draait rond vier thema's: ecologische transitie, fiscaliteit, democratie en burgerschap, en hervorming van de Staat.