De Franse autoriteiten hebben donderdag 138 migranten gered die op weg naar Engeland in de moeilijkheden kwamen in het Kanaal. Dat maakte de maritieme prefectuur vrijdag bekend.

De migranten bevonden zich in verschillende bootjes in het Nauw van Calais. Volgens de prefectuur waren ze daar in de problemen gekomen. De Franse autoriteiten stuurden twee schepen van de marine en twee boten van de zeereddingsdienst SNSM uit. Die pikten alles samen 138 migranten op en brachten ze weer aan land in Frankrijk. Sinds eind 2018 proberen almaar meer migranten illegaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. De tocht is gevaarlijk door het drukke scheepvaartverkeer in het Kanaal, de sterke stromingen en de lage temperatuur van het water.

De migranten bevonden zich in verschillende bootjes in het Nauw van Calais. Volgens de prefectuur waren ze daar in de problemen gekomen. De Franse autoriteiten stuurden twee schepen van de marine en twee boten van de zeereddingsdienst SNSM uit. Die pikten alles samen 138 migranten op en brachten ze weer aan land in Frankrijk. Sinds eind 2018 proberen almaar meer migranten illegaal de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. De tocht is gevaarlijk door het drukke scheepvaartverkeer in het Kanaal, de sterke stromingen en de lage temperatuur van het water.