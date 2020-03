Bij de sluiting van de stembussen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Frankrijk blijkt de opkomst voor de eerste ronde heel laag. Volgens Le Monde wordt geschat dat ongeveer 45 procent van de kiezers zijn opgedaagd, dat is 20 procent minder dan zes jaar geleden.

De eerste ronde van de Franse gemeenteraadsverkiezingen komt er een dag nadat premier Edouard Philippe in het kader van de coronacrisis onder meer de sluiting van horecazaken en scholen had aangekondigd. Verschillende gezagsdragers hadden een uitstel van de gemeenteraadsverkiezingen bepleit, maar de regering ging daar niet op in, onder meer omdat in overzeese gebieden de stemming al op gang was gekomen.

Maar de kiezers hadden duidelijk weinig zin om te gaan stemmen. Volgens het dagblad Le Monde lopen de schattingen over de opkomst tussen 44 en 45,5 procent. Wat meteen een diepterecord zou zijn. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2014, lag de opkomst 20 procent hoger.

Het blijft ook de vraag of volgende week de tweede ronde van deze gemeenteraadsverkiezingen zal doorgaan. Daarin nemen in gemeenten waar niemand de absolute meerderheid behaalde, de koplopers het tegen mekaar op. Als die tweede ronde niet doorgaat, wordt de eerste ronde wellicht ongeldig.

