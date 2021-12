De vissers van Hauts-de-France kondigen zaterdagavond acties aan tegen de invoer van Britse producten. Ze zijn teleurgesteld omdat Londen hen slechts 23 extra vergunningen heeft gegeven om te vissen in Britse wateren. De sector voelt zich 'in de steek gelaten door de Europese Commissie', laten ze weten in een verklaring.

Het Verenigd Koninkrijk verleende vrijdagnacht 23 extra vergunningen aan Franse vissers om te vissen in Britse wateren. Maar dat is onvoldoende, vinden die. Frankrijk vraagt om nog 81 extra vergunningen goed te keuren. Het vrijhandelsakkoord dat sinds de brexit de economische relaties tussen het VK en Frankrijk regelt, stelt onder meer dat Europese vissers aan de slag kunnen blijven in Britse wateren indien ze kunnen aantonen dat ze er reeds voor de brexit aan de slag waren.

Parijs en Londen ruziën echter al maanden over de precieze aard en omvang van de bewijzen die daarvoor geleverd moeten worden.

De vissers van Hauts-de-France laten zaterdagavond in een reactie op het nieuws van de 23 vergunningen weten dat zich zowel verraden voelen door de Britse regering (...) als verwaarloosd door de Europese Commissie, 'die niettemin had beloofd hard op te treden', zegt het comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) van Hauts-de-France in een mededeling. 'Er worden acties verwacht (...) acties die gericht zijn op de invoer van Britse producten' en die deel zullen uitmaken van de continuïteit van de blokkades van Bretonse en Normandische havens en die in Noord-Frankrijk van 26 november jongstleden.

