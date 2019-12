De topman van de grootste Franse vakbond, de CFDT, zegt 'nog zeer, zeer ver te zitten van een akkoord' met de regering over de pensioenhervorming. Vakbondsman Laurent Berger deed de uitspraken woensdag na nieuw overleg met premier Edouard Philippe.

'Philippe herhaalde dat hij vasthield aan de "evenwichtsleeftijd" (ingevoerd vanaf 2022 om de financiën in evenwicht te houden, nvdr.). Wij herhaalden dat dit geen optie was voor ons', zei de topman van de grootste Franse vakbond. 'We stellen opnieuw onenigheid vast over de modaliteiten om naar een evenwicht terug te keren.'

Het gesprek duurde bijna anderhalf uur. De CFDT riep op om dinsdag te betogen, voor het eerst sinds op 5 december het protest tegen de hervorming begon.

De vakbond kant zich tegen de 'evenwichtsleeftijd' die geleidelijk aan zou toenemen tot 64 jaar in 2027. Wie vroeger stopt met werken, krijgt een malus.

'De vastberadenheid van de CFDT blijft intact', zegt Laurent Berger. Volgens hem is het 'niet zeker' dat een compromis tegen morgen mogelijk is. Na bilaterale vergaderingen met alle vakbondsorganisaties woensdag, die nog 's avonds doorgaan, zou de premier donderdag de sociale partners opnieuw ontvangen voor een multilaterale vergadering.

Dinsdag kwamen enkele honderdduizenden Fransen op straat tegen de pensioenplannen.